品保協會/旅行公會全聯會 因應武漢肺炎召開記者會(影/中時電子報)

旅行公會全國聯合會與旅行品質保障協會今舉行聯合記者會，表示近期因武漢肺炎造成旅行團無法出團，或因恐慌旅客取消國內外旅行團，引發相關解約、退團問題，3個月恐造成1200億的觀光損失，希望政府能進入提供紓困及振興措施。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁分析，去年台灣人去大陸約620萬人次，估計1月至3月底約100萬人，每張機票1萬元來算，就是100億元，而這些平均團費用3萬元來算，總團費則是300億元，再加上國內旅遊150億元、外籍旅客入境640億元，造成的產業總災損約1200億。

品保協會指出，武漢肺炎疫情重創旅行觀光產業，造成旅行業及消費者的損失，取消大陸地區的團，旅行業會全額退費，但已代辦之行政規費或必要費用，予以扣除，餘款退還旅客。

2月6日前取消港澳地區依據國外旅遊定型化契約第13條（出發前旅客解除契的）辦理；2月6日至29日因政府禁止組團取消，依據國外旅遊定型化契約第14條（出發前有法定原因解除契約）辦理。

禁止台籍航班（如義大利）或禁止大陸轉機前往其他國家者，取消可依據國外旅遊定型化契約第14條辦理，旅行業全額退費，但已代辦之行政規費或必要費用，予以扣除，餘款退還旅客。

往其他國家地區，旅客若解約，將依據國外旅遊定型化契約第13條辦理。

郵輪無法靠港，依據國外旅遊定型化契約第14條辦理。防疫如作戰，全體旅行業皆全力配合政府落實相關措施，但這波疫情造成旅行業街舉鉅大，建請相關的航空公司，郵輪業者、國內飯店業者等等，共體時艱，儘力協助旅行業者，降低或免收退票貨用，退票款能儘速退還，以便旅行業者能儘遠退還旅客，減少旅遊糾紛。

(中時 )