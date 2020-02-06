私校退撫儲金管理會委託群益投信擔任專業投資顧問，雙方的合作讓私校退撫儲金自主投資計畫繳出滿意的成績，2019年平台上提供的保守型6.37%、穩健型14.74%、積極型19.41%，三種投資組合均創下成立以來最佳單年度績效。

私校自主投資計畫為滿足私校教職員的多元退休理財需求，參考國際退休金制度與時俱進，自2017年推出「人生週期投資組合」，係透過自主投資平臺自動導航機制，根據私校教職員年齡分別配置於現有保守型、穩健型及積極型三種不同風險等級作為人生週期投資組合的基本成分，每年再根據私校教職員年齡進行動態資產配置，隨著年齡增加，逐漸降低投資風險部位權重。

考量目前私校退撫儲金仍有64%的教職員未作任何投資選擇，係由平台自動導入保守型投資組合，為提高私校教職員退撫權益，自今年1月1日起，人生週期型將適用新版年齡級距配置，且自3月16日起，預設基金將由保守型改為「人生週期基金」，讓沒有選擇投資組合的教職員歸入人生週期基金，自動依年齡增加，逐漸降低投資風險的投資策略，自教職員進入私校開始至退休，都由系統自動計算與投資，猶如具有高階人工智慧的自動駕駛領航設計，透過動態資產配置及長期投資複利效果，提高投資勝率。

私校退撫儲金自主投資計畫，是台灣第一個退休金投資自選平台，榮獲甫公布的亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）2020 Best of the Best Awards評選中的台灣區最佳退休金計畫管理者獎（Best Pension Plan Sponsor），這是私校退撫儲金自主計畫連續三年得到這個獎項。

(時報資訊)