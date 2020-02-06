花壇派出所發揮要愛心，響應買家扶兒的義賣燈籠。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

但2月1日擺在花壇鄉「枝，粽香古早味店」的捐款箱竟也被偷走了。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化家扶年年街頭義賣燈籠點亮溫暖人心，但今年因武漢風暴特別慘，人潮少掉8成，寒流天寒地凍的，家扶兒孤零零街頭等待買燈人，正當愁慘霧，但2月1日擺在花壇鄉「枝，粽香古早味店」的捐款箱竟也被偷走了，家扶主任王震光6日前往花壇派出所做完筆錄，花壇所長陳和順當場自掏腰包捐款2000元，還邀警察同仁一起來響應愛心燈籠。

彰化家扶高級專員林滿麗表示，從大年初一至元宵節，為了家扶孩子能於下學期順利繳學費就學，由一群志工與家扶孩子於寒冬中在彰化縣與台中的街頭巷尾30多個據點進行「無窮世代」愛心古早燈籠義賣，籌募家扶兒助學金。

今年受到受到武漢病毒影響，這週來原人潮聚集的場所都門可羅雀的稀疏人潮，比起往年購買的人潮已少了8成，彰化家扶正當愁雲慘霧，擔心今年的愛心燈籠義賣所得將大幅縮水之際，2月1日擺放在店家的捐款箱被偷，看來彰化家扶這半年為3200多位弱勢孩子籌募生活、教育與醫療的扶幼專款將受到極大衝擊。

這次家扶捐款零錢箱還被抱走，店家報案，家扶中心主任王震光也協同前往花壇派出所筆錄，指出零錢箱已經被投入一張千元大張，還有很多百元鈔很零錢，可能遭到宵小覬覦，店家清晨開店備料，宵小一溜煙抱走零錢箱，粗估至少被偷走兩千元。

人心依然很溫暖，王震光做完筆錄，花壇派出所陳和順知道了這事，二話不說，馬上自掏腰包捐款2000元，並號召邀警察同仁一同拿彰化家扶燈籠愛心響應，呼籲民眾大家踴躍購買，讓家扶兒和志工們都很暖心，今年的元宵節不僅溫暖、還有特別的光輝。

(中時 )