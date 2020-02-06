財政部關務署公布1月防疫物資進出口統計，其中防護衣部分，我國出口量僅9公斤，但是1月從陸進口約26公噸、10.8萬件，顯見失衡情況。

而消毒劑方面，台灣則大量倚賴中國大陸與英國，1月進口量分別為353公噸、268公噸，相比台灣出口的168公噸明顯高出不少，同樣有貿易失衡情形。

(工商 )