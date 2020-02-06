台灣防護衣 1月從陸進口10.8萬件 17:112020/02/06 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署公布1月防疫物資進出口統計，其中防護衣部分，我國出口量僅9公斤，但是1月從陸進口約26公噸、10.8萬件，顯見失衡情況。 而消毒劑方面，台灣則大量倚賴中國大陸與英國，1月進口量分別為353公噸、268公噸，相比台灣出口的168公噸明顯高出不少，同樣有貿易失衡情形。 (工商 ) #公噸 #防護衣 #從陸 #進口 #萬件 也許您會感興趣 推薦閱讀 金價近七年新高 央行黃金儲備 大賺逾1,200億 04:102020/02/03 金融．稅務 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME期銅連13挫 10:172020/02/03 財經 《鋼鐵股》國際廢鋼年假期間大跌，豐興鋼筋開紅盤續跌300元 11:082020/02/03 財經 豐興調降鋼筋價格 每公噸降300元 11:102020/02/03 財經 《金融》南山人壽第3張外溢保單銷售告捷，3個月破萬件 17:052020/02/03 財經 武漢肺炎》大陸公開求救！急需「醫療口罩、防護衣、護目鏡」 19:302020/02/03 兩岸 死亡病例超SARS 陸急需口罩防護衣 04:092020/02/04 焦點新聞 中鋼1月出貨106萬噸 優於預期 04:102020/02/04 證券．權證 國際鉛價下殺 泰銘受衝擊 04:102020/02/05 證券．權證 《商情》買盤進場，支撐周二LME基本金屬期貨普漲 10:172020/02/05 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 鴻海復工生變？美媒曝恐被這事拖延2周 - 財經 確定再延兩周 崑山台廠被通知25日才開工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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