台中關辦標售 絲紗、花崗岩等應有盡有 17:112020/02/06 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署台中關將在2月20日辦理私貨及逾期貨物標售，標售對象不限廠商或個人，均可參與投標。 台中關指出，本次標售貨物有花崗岩地舖石、自行車架、磨石、大理石、絲紗、白石桌面、電動驅動器及磁磚等。有意參與標購者可在2月17、18、19日上午9時至12時、下午1時至4時申請看貨。 台中關官員建議，若有意投標，民眾可到台中關繳交押標金後領取投標單，再以限時掛號郵寄，只要在開標當日（2月20日）中午12時30分前寄到台中關、即完成投標程序。 (工商 ) #台中 #標售 #投標 #絲紗 #花崗岩 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢台商台中隔離全程消毒 盧秀燕徹夜未眠 11:402020/02/04 生活 勒斃女友又丟2幼子進洗衣機悶死 嫌遭求處重刑 12:002020/02/04 社會 台中藍鯨足球聯賽三連霸 盧秀燕期許再創佳績 15:482020/02/04 體育 知名國際手遊「Pokemon GO」 2／6-2／9台中設立燈會主題補給站 22:272020/02/05 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 最新》 澳門王也撐不住！台灣虎航澳門線 全砍了 - 財經 口罩股飆5天後…倒地！散戶嚇到「脫褲走」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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