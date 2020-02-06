財政部關務署台中關將在2月20日辦理私貨及逾期貨物標售，標售對象不限廠商或個人，均可參與投標。

台中關指出，本次標售貨物有花崗岩地舖石、自行車架、磨石、大理石、絲紗、白石桌面、電動驅動器及磁磚等。有意參與標購者可在2月17、18、19日上午9時至12時、下午1時至4時申請看貨。

台中關官員建議，若有意投標，民眾可到台中關繳交押標金後領取投標單，再以限時掛號郵寄，只要在開標當日（2月20日）中午12時30分前寄到台中關、即完成投標程序。

(工商 )