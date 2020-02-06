丁寧憑與導演何蔚庭合作的電影《幸福城市》中王姐一角，奪得第55屆金馬獎最佳女配角，今年兩人再合作，挑戰青春懸疑電影《青春弒戀》，何透露該片男主角之一是奪下第53屆金馬獎最佳男配角的林柏宏，他將突破戲路演出不被家庭重視、缺乏關愛、長期被邊緣化而衍生暗黑性格的男大學生。

聊到新角色，丁寧說：「我這次的角色真的很幸福，因為身邊會有很多小鮮肉，包括林柏宏，我跟他試過一次戲，還沒有看到完整的劇本，但感覺我們的關係很不一般，已經在期待正式拍的那天。」近年端出不少好作品的林柏宏則表示：「這次在完全沒有劇本也不清楚角色的情況下就去試鏡，試戲的時候感覺是挖出自己的黑暗面跟導演交流。」

何蔚庭表示該片將堅持使用他熱愛的膠卷底片拍攝，透過台北一起青少年殺人案，檢視社會上需要集體面對的問題。《青春弒戀》題材特殊、貼近人性，更在今年取得2020年度文化部輔導金，電影目前仍在籌備階段，預計於今年五月正式開拍。

(中時 )