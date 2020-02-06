《光榮島轉來》是公視臺語台首創全新台語兒童選秀節目，從南到北邀請全台各地小學生組隊參賽，結合台語秀出自己的才藝與創意，表演內容豐富多元，有傳統的口說、戲曲、布袋戲表演，也有活潑的唱跳、合唱、戲劇表演等，展現台灣本土人文與特色，也發揮臺語台身為公共媒體的公眾近用之責任。

節目主持人由金鐘獎「最佳女配角獎」楊小黎與廣播金鐘獎「最佳流行音樂節目主持人獎」邵大倫雙金組合搭檔主持，以小學生為主持造型，讓楊小黎重現童星時期電影代表作「狗蛋大兵」裡的「小翠」角色形象，邵大倫則自嘲是「大叔版的郝邵文」，展現兩人輕鬆幽默的主持風格，首度搭檔的兩人也笑稱要以此節目問鼎兒少金鐘獎。

邵大倫表示當初得知與楊小黎搭檔時，覺得應該維持她陽光女孩的形象，讓她擔任知性美的角色，由自己負責節目笑果，沒想到楊小黎不按牌理出牌的主持風格，激發許多意想不到的笑點，讓他完全策略失敗，兩人主持一拍即合，默契十足，也激勵自己要用更快的反應配合。

楊小黎坦言壓力大到失眠三天，因為主持與演戲不同，需要很好的臨場反應，能立即用台語接球製造笑果；沒想到與邵大倫搭檔輕鬆就達成了，有時因為台語發音，不經意就能產生笑點，例如介紹評審豬頭皮是大學「虎（副）」教授時，大倫竟回說：「看豬頭皮髮型應該是獅不是虎。」立即讓現場笑聲不斷。

(中時 )