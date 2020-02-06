改編自風靡日本Twitter話題之作的四格漫畫的電影《殺不了的他與死不了的她》，故事聚焦在六位不同愛情觀的少年少女們所發生的三段故事，除了間宮祥太朗及櫻井日奈子主演的厭世情侶外，另一段故事描述一名帥氣冷酷的男高生八千代，每天被女同學撫子照三餐地告白，而對戀愛冷感的他卻總是無情打槍她。此角色由軟萌可愛形象角色的優太郎飾演，他坦承首度挑戰陰鬱沉默的角色有點緊張：「第一次接演到像這樣有心理陰暗面的角色，要隱藏過去的表達方式、不說話但要散發出陰暗氣質等，在角色詮釋上做了蠻多功課的。」

片中優太郎每天被女同學告白，但他都不為所動。（圖／威視提供）

年僅21歲的優太郎，長相十分中性、精緻，原是原宿古著店的店員，因時而清秀帥氣、時而超萌可愛的多變造型在日本街頭爆紅，打工的服飾店每天都出現上百粉絲排隊只為見他一面，優太郎也在高漲的人氣下，受到卡莉怪妞的經紀公司相中後正式出道，出道後更是戲約滿滿、作品不斷，為近期最炙手可熱的話題新星。而外表中性的他，前幾天在Instagram上po出扮成女生的照片，毫無違和感的超高顏值，讓網友驚嘆：「比女生還美」、「這麼可愛…一定是男的」。《殺不了的他與死不了的她》將於2020年2月14日全台戲院上映。

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(中時電子報)