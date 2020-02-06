長榮航空宣布，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續發展，義大利政府日前宣布暫時禁止台灣航空公司飛往義大利，長榮航空經多方管道努力溝通台灣並非疫區，但至今仍未獲解禁回應，因此原訂2月18日首航之台北－米蘭航線將會延後開航。此外，長榮航空原訂4月2日開闢之台北－普吉島航線，受疫情持續升溫影響，因此也決定延後開航。

長榮表示，上述2條航線的開航日期，將會依當地政府公告與疫情狀況，以及市場信心恢復程度再行決定，長榮航空將會提供台北－米蘭、台北－普吉島航線之退、改票免收手續費服務。

(中時 )