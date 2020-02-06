日勝生 (2547) 集團首度插旗高雄，今(6)日與台鐵局與正式簽約「高雄火車站站東舊宿舍區都更案」，擬投入近百億元，打造南台灣的新京站模式商場與全齡宅，集團董事長林榮顯表示，該都更案為日勝生首次跨越濁水溪以南，投資高雄則是回饋出生地。

高雄火車站站東舊宿舍地區位於高雄市中心精華地帶，市區鐵路地下化已於 107 年 10 月 14 日通車，鄰近台鐵高雄車站、民族通勤站（皆為捷運雙鐵車站），台鐵局主辦之「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都市更新實施者案由日勝生集團泰誠發展營造公司獲選最優申請人。

日勝生集團董事長林榮顯指出，過去高雄長年因為鐵軌切割南、北，導致都市發展出現落差，但隨著鐵路地下化後，可讓高雄的都市發展南北串連，而且日勝生向來積極參與公部門招商案，早在2000年便取得美河市開發案，目前該案房價也是該區域的指標。

台鐵局局長張政源表示，「高雄火車站站東舊宿舍區都更案」為台鐵第2個都更案，且是南部第一案，希望複製交九台北轉運站BOT案軌道經濟，促進台鐵局管有資產永續經營、活化提升利用效率，並結合基地南側建國路3C科技與商業活動的機能，充分發揮土地利用價值，達到都市土地與產業延伸的目標，該案開發效益達百億元。

目前雙方規劃分配比例暫定台鐵局49%、日勝生51%，不過台鐵局有意想爭取超過5成，總戶數擬規劃1500戶，坪數落在17坪至50坪間，此外，都更案仍須經由高雄市政府審議，最快2年後完成所有都更審議程序並取得建照後便可以預售，一旦核准估計工程期約6年。

日勝生集團建設事業總經理劉垚凱指出，以甫簽約的高雄都更案來說，未來整個開發量體達3.5萬坪，興建成本近百億元，超過10棟、1500戶的全齡住宅，住宅坪數設定在17至50坪、沿街店面坪數則規劃為35至60坪，新京站的商場經營模式將朝向區域內的需求為主。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)