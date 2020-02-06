疫情延燒至今，除了政府防堵病毒蔓延，全民也在防範武漢肺炎。可是口罩、酒精大缺貨，如何做好消毒措施？面對肺炎、流感高峰期，除了勤洗手以外，其實還有一個方法能夠有效隔絕病毒。根據澳洲大學研究指出，「精油」也能抗病毒！只要聞15分鐘，鼻腔內的流感病毒幾乎全清空。

精油怎麼抗病毒？由於一些精油是從植物提煉而成，植物內的特殊成分製成精油後，在一定濃度下就有抗病毒功效。

根據《HeHo健康》指出，澳洲格理菲斯大學工程學院（Evgeny V. Usachev）的研究發現，茶樹、桉樹（尤加利樹）油，具有抗A行流感並毒功效，因為內含「噬菌體M13」，在5~15分鐘的時間內，就可讓95%的病毒師去活性。

同時，韓國光州女子大學美容科學系教授崔華貞也發現，62種精油中，有11種精油具備抗A流病毒效果，大約降低了30%的病毒活性；馬鬱蘭、鼠尾草、茴香油的消毒效果更顯著，能減少56%的病毒活性。

用精油可以塗抹或嗅聞方式，澳洲的研究更發現，「蒸氣」精油的方式很適合防疫，建議在室內擺放空氣清淨機，以蒸氣來做室內消毒。不過要注意的是，精油並不是對所有病毒都有消毒效果，這些都是針對特定病毒的研究，不能表示可以用在其他病毒身上，只能說，精油消毒對「流感病毒」有一定功效，但拿來對付其他病毒，可能效果會不如預期。

(中時電子報)