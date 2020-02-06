前新北市長朱立倫決定不參與本次國民黨主席補選，但將啟動下鄉之旅，他今天表示想利用這段時間用包括下鄉在內各種方式好好學習，被問到此舉是否跟2024大選有關，他並未否認，但強調先學再說。

朱立倫今天下午出席鍶科技新媒體網站上線典禮，會前接受媒體聯訪，針對之前媒體報導傳出他將啟動下鄉之旅，朱立倫表示想利用人生這段時間好好學習，多學一些新科技、新知識，跟朋友多交流，下鄉是學習、參與新媒體網站上線典禮也是學習，國民黨應該多向社會學習，把社會力引進國民黨。

至於下鄉是否如部分媒體宣稱，是依循2012年蔡英文敗選後的模式，加強國民黨的論述？朱立倫說，現在不管是甚麼模式，重點是國民黨要跟基層在一起。之後有媒體追問，下鄉是否為了備戰2024？朱立倫再次強調如今是要不斷學習、傾聽，了解現在社會的新趨勢、思維，所以他個人需要學習，國民黨也要有新思維，台灣更需要，不要只為個人，要為整個台灣。至於2024，還很遙遠，先學，學得到比較重要。

對於國民黨主席補選，朱立倫沒有表達支持對象，宣稱郝龍斌與江啟臣都走改革路線，改革是他支持的，兩人各有優勢，希望兩人用為黨爭氣而不是爭鬥的方式，不要傷了和氣，不僅要爭取黨員支持，更要為黨爭取社會的支持。

(中時 )