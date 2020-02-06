美光科技股份有限公司(Micron Technology, Inc.）今(6)日宣佈全球首款量產的低功耗DDR5 DRAM 晶片正式出貨，並將率先搭載於即將上市的小米10智慧型手機。身為小米的記憶體技術合作夥伴，美光所供應的 LPDDR5 DRAM 晶片將帶來更低的功耗和更快的資料讀取速度，以滿足消費者對於智慧型手機中 AI 和 5G 功能日益增長的需求。

「美光推出業界首款應用於智慧型手機的低功耗 DDR5 DRAM晶片，將加速 5G 和 AI 應用的部署，」 美光移動產品事業部高級副總裁兼總經理 Raj Talluri 博士表示。「我們的客戶和合作夥伴需要基於最新製程研發的下一代記憶體解決方案，以支援 5G 和 AI 系統應用。美光 LPDDR5 DRAM 為他們提供了這樣的解決方案 — 與前代產品相比，它的資料存取速度提升了 50%，功耗則降低了 20% 以上。」

小米集團副總裁常程先生表示：「我們十分看重美光長期以來在記憶體領域的領導地位和創新能力。美光 LPDDR5 DRAM 記憶體具備市場領先的性能，為小米 10 智慧型手機帶來更低的功耗，同時確保了更出色的性能和穩定性。我們相信，LPDDR5 將成為 2020 年旗艦級手機的標配。」

目前美光LPDDR5 記憶體容量包括 6GB、8GB 和 12GB，資料傳輸速率為 5.5Gbps 和 6.4Gbps。此款晶片將有效應對汽車、消費級電腦以及 5G 和 AI 應用專屬網路系統等，各類市場對於更高記憶體性能和更低功耗的需求。與 LPDDR4x 記憶體相比，LPDDR5 可以降低超過 20% 的功耗。

美光LPDDR5 記憶體能滿足將於 2020 年在全球大規模部署的 5G 網路帶來的各種需求，能使 5G 智慧型手機以高達 6.4Gbps 的傳送速率處理資料，對消除 5G 資料瓶頸將起到關鍵作用。這一性能同時也可滿足諸如自動汽車駕駛等其他新興技術的需求，因其擁有更大頻寬的記憶體子系統可以支援即時運算和資料處理。

人工智慧（AI）在越來越多的應用中被廣泛應用，這需要先進的記憶體解決方案，以確保更快速、更有效的資料存取。美光 LPDDR5 能夠為直接構建在行動裝置處理器中的人工智慧引擎，提供所需的速度和容量。這些處理器依靠美光 LPDDR5 記憶體出色的資料傳輸速率來支撐機器學習能力。

(中時電子報)