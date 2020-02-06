根據房地產市調機構統計，2019年北台灣新成屋、預售屋建案平均銷售率約為45.88%，較2018年略增0.11個百分點，銷售率已連續3年走升，但仍未破5成。專家表示，雖然銷售回溫，但仍需注意銷售率尚未突破5成，意味著市場並非全面欣欣向榮，只有個別建案或特定產品才能有極為出色的表現。

根據住展雜誌統計，2019年北台灣（新竹以北含宜蘭）新成屋、預售屋建案(扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶)後，釋出到市面銷售的可售戶數為7萬1430戶，累計售出戶數為3萬2775戶，剩餘戶數為3萬8,655戶，平均銷售率約為45.88%。較2018年略增0.11%，銷售率已連續三年走升。北台灣各縣市中，以新竹市的平均銷售率最佳，高達約63.82%。其次是台北市約50.27%。

住展雜誌研發長何世昌表示，新建案銷售率起伏與房市景氣好壞幾乎是百分之百吻合，銷售率谷底落在2016年，當年度慘到只剩29％，但之後房市買氣逐年攀升；雖然銷售回溫，但仍需注意銷售率尚未突破五成，意味著市場並非全面欣欣向榮，只有個別建案或特定產品才能有極為出色的表現。

但若換算為成交金額，則2018年當年度新建案售出5118.6億元，2019年卻只售出4,868.5億元，年減約250億元，顯示景氣回溫並非所有建案都雨露均霑，而是個案表現的情況較合理。

何世昌分析，之所以會出現「銷售率上升、成交總額下降」的原因，可能是2019年大坪數豪宅市場平淡，買氣高度集中在中、小坪數房型所致。由於中、小坪數房型總價相對低，就算賣了幾百十戶也補不了豪宅消失的成交量。

何世昌指出，新竹市新建案銷售率稱霸北台灣，尤以東區成交最熱絡，關鍵原因是拜竹科堅實買盤之賜。然而，在武漢肺炎爆發後，電子產業鏈景氣大受衝擊，是否會影響到今年竹市房市表現，未來值得觀察。

台北市2019年銷售率達到5成，是2014年以來最佳水準。自2014以降，北市銷售率都摸不到五成，2019年因首購與一般換屋產品表現出色，再加上推案供給量減少，銷售率數字變得很漂亮。

展望今年，武漢肺炎疫情威脅未退，增添市場的不確定性。何世昌認為，2002、2003年時SARS疫情嚴竣，當時因價格「殺很大」與政府救市，民眾甘冒風險也要戴口罩出門去搶房子。但如今賣方價格普遍開高，也未有降價的跡象，上半年新建案銷售率恐怕會不好看。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)