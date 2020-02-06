武漢肺炎疫情影響擴大，全國高中職以下學校都延後至2月25日開學，南投縣府為鼓勵師生善用相關科技輔助自主學習，教育處特在網站設置數位學習平台專區，將目前政府及民間的相關自主學習平台整合在一起，以提供學生在家學習的有效工具，讓防疫期間學習不中斷。

教育處長陸正威指出，教育部緊急宣布高中職以下延後開學，縣府在48小時內即做出因應措施，將多個優質重點學習平台，整合於教育處網站專區內，提供學生自我精進學習，並配合108年度課綱宗旨的自主學習理念，藉此落實學生在家自主學習，並有充分時間準備新學期課程。

教育處的數位學習平台專區推出後，引起不少民代與教育界的關心，並探詢教育處了解學生使用網站狀況，有張姓議員指出，若能研議出讓學生自主使用的誘因，且教師平時也能透過系統輔助教學，相信定能有效提升使用率，發揮此優質的學習平台最大功效。

使用過學習平台的學生表示，因在家防疫沒去補習班上課，透過系統就可學習，不僅操作方便、時間彈性，還能自己控制學習的速度，找出自己的學習盲點，另也可避免在課堂上一直發問而不好意思的狀況。

數位學習平台專區包含目前教育部主推的因材網，民間單位的Pagamo、學習吧、均一教育平台等，以教育部因材網為例，提供的教材種類包含教學影片、練習題、動態評量、診斷試題以及互動式教學元件，並針對學習的測驗結果提供適性化的個別協助。

(中時 )