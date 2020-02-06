公視【音樂萬萬歲4】2／9號（週日）播出【推薦給外星人聽的華語歌單】由馬世芳與黃子佼選出各自最想送上外太空的華語歌曲，期盼有天外星人能聽見。除了黃子佼親自演唱，也請到呂莘、吳申梅、曾昱嘉一同到節目挑戰這份奇想歌單，一起唱歌給外星人聽。

馬世芳(左起)、黃子佼、吳申梅、曾昱嘉、吳莘。(公視提供)

素有行走音樂資料庫的黃子佼每天都在聽歌，在腦中建立起龐大的音樂資料庫，他也說自己已經很少被歌曲感動，因為新歌太多，往往還沒有消化完，又有新歌要聽，但當他聽到陳奕迅的〈我們〉眼淚卻不自覺的流下來，黃子佼特別有感觸的歌詞是「我最大的遺憾，是你的遺憾，與我有關。」他說：「人的一生難免對別人造成傷害，這一句話讓我反省，我們這一路上到底有沒有造成太多別人的遺憾。」

吳申梅演唱黃鶯鶯〈哭砂〉，她發現『風吹來的砂』不能帶有感情唱。(公視提供)

而黃子佼與呂莘兩人也心有靈犀到一個可怕的地步，呂莘說：「製作單位邀請我時，我問他們是自選曲嗎?若是的話我要選林憶蓮的〈傷痕〉，沒想到後來接到歌單，佼哥也選了這首歌，我馬上自薦演唱。」黃子佼也特別推薦呂莘的〈是誰在灌迷湯〉，納入在這次的歌單的原因是這首歌反映了這個時代每個人不知該如何是好的心理狀態。

呂莘的〈是誰在灌迷湯〉獲得黃子佼大力讚賞。(公視提供)

曾昱嘉演唱馬世芳的歌單〈橄欖樹〉。(公視提供)

(中時 )