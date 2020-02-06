日本科幻電影《全境失控》在日本上映創票房佳績，導演入江悠5日率領主要演員大澤隆夫、岩田剛典前往大阪進行謝票活動，大澤與岩田不僅分享對此的第一印象，大澤更透露曾好奇岩田所屬的團體「三代目J Soul Brothers」，直問：「三代目下次的試鏡在什麼時候？有年齡限制嗎？」

導演入江悠（左起）昨日率領主要演員大澤隆夫、岩田剛典前往大阪進行謝票活動。（采昌國際多媒體提供）

而這突如其來的「入團」詢問，也讓岩田笑說：「我會去跟HIRO（放浪兄弟的隊長）商量看看。」有趣的是，雖然共同演出的賀來賢人無法到場，卻也透過電話連線跟在場觀眾打招呼，當大澤對賀來開玩笑說：「今天會場大概來了5萬人。」也讓賀來為之一驚：「什麼？難道今天是三代目的演唱會嗎？」一席話讓現場歡笑不已。

《全境失控》上周五（1月31日）於日本346個銀幕盛大上映，一舉空降日本票房冠軍，並吸金2億6656萬日圓票房（約新台幣7356萬元），截至2月5日的累積票房更已經高達3.8億日圓（約新台幣1.04億元），值得一提的是，這也是繼去年9月《失憶的總理大臣》之後，日本電影睽違4個月再度重回票房冠軍寶座。電影14日在台上映。

(中時 )