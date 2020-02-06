武漢肺炎疫情持續蔓延，確診病例不斷上升，民眾開始瘋搶口罩等防疫物品，不過有專家呼籲其實「勤洗手」才是最重要的。日本TBS電視台就做了個實驗，用螢光劑代替病毒讓一個家庭測試，結果家中7口僅有1人未受感染！

新型冠狀病毒除了透過呼吸道飛沫傳播外，也可通過接觸傳染，而日本TBS電視台某節目邀請了小阪一家7口，分別為小阪夫婦、2個女兒、2個兒子和奶奶，來做一項實驗。節目一開始，先讓小板先生的雙手塗上特殊螢光染料，這種染料僅有在螢光燈下才看的見，觀察2個小時的時間內，染料會透過什麼樣的方式沾染到其他家人身上。

整個過程中，小板先生僅和兩個兒子有直接接觸，但家中一共有6人都被沾染到染料，經研究後發現，原來姐姐摸過爸爸接觸的門把手，妹妹會被沾染是因為和弟弟玩球，媽媽則是抱了弟弟而被抹了臉，透過這些直接、間接行為，病毒在短短的2小時內傳播到全家人身上。不過同樣也待在家中的奶奶卻沒有被感染，後來發現，原來奶奶忙於家務，不停接觸到流動的水，病毒也因此被沖洗掉了。

實驗結果也證實了專家所呼籲的防疫觀念「洗手比戴口罩重要」，而世界衛生組織的防護建議中，首條也是洗手，因洗手可以有效預防病毒傳染，還能減少23～40%的生病腹瀉機率，20%的孩子也能避免受到肺炎危害。

(中時電子報)