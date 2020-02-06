引發爭議的「割草版連署書」。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

罷韓團體之一「公民割草行動」自製的二階罷韓連署書，在紙本底部加上黑條、印上Logo，遭高市選委會發文打槍、裁定「有違格式規定、不予受理」。公民割草行動大喊「高市府又卡罷韓」，呼籲寫到「割草版」的民眾重寫。但同陣線團體Wecare高雄則在臉書發文強調，一開始就用中選會格式，不用重寫。

「沒有想太多，單純為了趕印連署書！」李醫師表示，1月28日領表後就急忙趕製「割草版連署書」5萬份，於29日發送。但當天沒有全數發完，目前也暫未統計出實際發送出去的數量。

李醫師強調「割草版連署書」除下方黑條之外，上方連署表格僅微調大小，欄位及內容與中選會規定均相同。他認為，市民在填具連署人國民身分證編號及戶籍地址皆無誤的情況下，就應該認定該公民的連署有效。李醫師譴責選委會以行政裁量權打壓公民權，也呼籲之前簽過「割草版連署書」的民眾在網路上下載更新正確版，或前往罷韓總部或是各代收點重新填寫一次。

罷韓團體於，首日就出現部分印有「公民割草行動」字樣黑條的連署書。尹立對此表示，1月28日啟動二階連署當天就發現格式問題，當下立刻啟動內部橫向聯繫機制，除已發出的份數之外，緊急取消「割草版連署書」，修改為現行乾淨的格式。目前流通的版本100％符合規定，請近日要參與連署的民眾毋須恐慌擔心。

尹立也批評，高市選委會再度「技術卡罷韓」，但無論如何還是會持續推動連署。李醫師也再度對高市府喊話，呼籲政務官全面退出高市選委會。

高市選委會認為，罷韓二階連署書應中央選舉委員會制定的格式辦理，任何加工（包含印上Logo、識別黑條、與連署無關文字及圖案），都有違格式規定而不予受理，意即經變造的連署書將不具效力。

(中時 )