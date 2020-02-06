國民黨第20屆第2任中常委選舉投票將在3月7日與黨魁補選投票一併舉行，登記中常委選舉名單出爐，共計49人登記參選，將選出32人，其中並沒有此次鬧出武漢台商返台風波的徐正文。

國民黨中常會日前決議，中常委選舉不與黨主席補選脫鉤，3月7日同日投開票。國民黨文傳會代理主委王育敏表示，會中也達成共識，鼓勵具資格的青年、民代參選中常委，並規定在大陸人大、政協任職者不得參選。

對於林榮德日前提出超過60歲的中常委退出中常會，林榮德、代理秘書長曾銘宗，以及黨內一級主管及部分中常委在中常會前舉行會前會。

與會人士轉述，會中不少資深中常委指出，中常委的資格不應用年齡設限，且代理主席的任務應是辦好黨主席補選，黨內改革事項應交由改革委員會或新任黨主席。林榮德在會中則解釋，他只是呼籲，用意是希望能多給年輕人機會。

國民黨第20屆第2任中常委選舉投票將在3月7日與黨魁補選投票一併舉行，5日起一連2天辦理參選人領表、登記作業，5日計有19人登記參選，其中包括7位尋求連任的現任中常委以及12位新人。

目前登記中常委選舉名單出爐如下：

1.曹嘉豪

2.江碩平

3.賴調燦

4.游顥

5.李傅中武

6.呂學樟

7.陳維德

8.沈慶光

9.孫健萍

10.陳儀君

11.陳汪全

12.謝坤宗

13.陳雙全

14.許長輝

15.鄧治平

16.曾文培

17.邱素蘭

18.鄭正鈐

19.魏嘉賢

20.謝坤宏

21.張智倫

22.林文瑞

23.蔣根煌

24.陳宗興

25.李玉文

26.侯彩鳳

27.沈智慧

28.徐榛蔚

29.范成連

30.黃紹庭

31.林金結

32.曾東陽

33.周孟蓉

34.陳天成

35.黃敬平

36.高思博

37.鄭任宗

38.陳炳甫

39.謝瀛華

40.楊博仁

41.李德維

42.黃嘉俞

43.連元章

44.應曉薇

45.王欣儀

46.童惠珍

47.謝衣鳳

48.史碩仁

49.劉大貝

(中時電子報)