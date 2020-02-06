環保署今（6）日召開「彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠暨中區事業廢棄物綜合處理中心專案小組第4次初審會議 」，旁聽席的彰化縣環境保護聯盟表示環團旁聽有直播錄影習慣，但遭3名環評委員禁止，直呼：「太誇張」。

彰化環盟執行秘書吳慧君表示，以往環評會議都允許出席人士公開直播，更沒有主席還要特別徵詢委員的同意，遭禁止更是前所未有，質疑環評會議為何變得保守？

反對的環評委員表示，環評大會都有直播供大眾於網路回溯，特別直播恐怕意義不大。

環保署環境影響評估審查旁聽要點第8條指出，旁聽人員不得於會場攝影、錄影或錄音，但經主席徵詢全體出席人員同意者，不在此限。

環保署官員指強調，每當有旁聽人士出席都會重述一次旁聽要點，不允許旁聽人員攝影錄音規則也已實行十多年，籲請尊重本署法規。

吳慧君表示，將與所有關心環評會議的立委推動修法，讓實行多年的環評審查旁聽要點做出調整，否則環評會議過於保守，對全民參與上十分不利。

(中時 )