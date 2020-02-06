金門縣長楊鎮浯5日才緊急宣布，因應武漢肺炎嚴峻情勢，自6日起暫時關閉金廈小三通，沒想到今天就攔查到一對違反居家檢疫規定、居住在新北市的夫妻，試圖闖關到大陸，所幸被移民署國境大隊攔查，疾管署金門辦事處表示，這2人已送往機場搭機回台，後續由新北市裁罰。

這對江姓夫妻，家住新北市，是被居家隔離者，經負責出入境查驗的人員一問得知，他們2月2日從廈門入境金門，護照內還夾著居家隔離單，江姓夫妻說，他們是今早從台北搭機到金門，打算到大陸去，國境大隊趕緊通報疾管署金門辦事處與縣府。

縣府觀光處派員到場協助江姓夫妻搭上直達機場的遊覽車，但觀光處人員只把江姓夫妻兩人送到遊覽車旁就走了，江姓夫妻看到現場有媒體，還一度激動表示自己沒生病，隨即拉著行李打算搭計程車離去，讓媒體和遊覽車司機都很緊張，趕緊請港務處協助處理。

金門縣港務處長何佩舉到場聯繫港警協助將2人引導上直達機場遊覽車，並派員在旁監看，還通知縣觀光處人員對接，將兩夫妻送到機場，讓兩人搭機返回居所。

對於這對夫妻差點搭上計程車離去，在場民眾質疑，疾管署、移民署和縣府聯繫似乎有問題，江姓夫妻違反居家檢疫規定，應該派專人一路陪同，怎麼會中間沒人交接與監看，差點讓人跑了，至於這對夫妻從台灣搭機到金門，為何未被發現，吳俊輝表示目前正在釐清，但也提醒，若違反居家隔離和檢疫規定者，最高可懲處15萬元罰鍰。

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(中時電子報)