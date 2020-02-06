今（6）日威力彩頭獎獎金上看4.5億元，是今年最高的頭獎，也是已經連續9期未開出頭獎。

台灣彩券表示，威力彩是一種樂透型遊戲，選號分為兩區，須從第1個選號區中的01~38號碼中，任選6個號碼，並從第2個選號區中01~08號碼中，任選1個號碼加以投注，這「六個+一個」號碼即為民眾選出的投注號碼。

而開獎單位也會在上述的第1區隨機開出六個號碼，再從第2區隨機開出一個號碼，成為該期威力彩所開出中獎的「獎號」。民眾只要在第1區與第2區各對中一個獎號，即可中了100元的普獎，其他的參獎到捌獎，依序為15萬元、 2萬元、4,000元、800元、400元及200元，玖獎和普獎的獎金固定每注是100元。

頭獎及貳獎的實際中獎獎金，則係由「總獎金」扣除「參獎至普獎」之總額後，依頭獎占獎金分配為89%、貳獎占11%的比例及實際中獎注數分配。

當期的頭獎、貳獎，若無人獲得該獎，其獎金則會列入下一期同等獎項獎金內的「累積獎金」。頭獎、貳獎如有「累積獎金」，則各獎分別加上其「累積獎金」。

如當期頭獎有人中獎，而且當期頭獎分配加計上期頭獎累積獎金後，仍未達2億元時，當期頭獎獎金則以2億元整計算。

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(中時電子報)