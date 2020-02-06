花旗(台灣)銀行領先推出特定金錢信託自行質借的「投資組合貸款」(Portfolio Finance)服務，為首家外商銀行提供此項服務。DBU專業投資人以及OBU符合相當於專業投資人適格性之客戶若有資金需求，無需出售資產進行變現，即可將花旗特定金錢信託帳戶內的共同基金或外國債券信託受益權作為擔保品於本行設質借款，貸款成數最高五成。

以客戶持有之投資產品作為擔保之貸款業務在香港和新加坡等國際金融中心已經是發展非常成熟的產品。台灣亦於2015年推出「跨行質借」服務，2019年更進一步開放銀行推出「自行質借」服務。

花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人賀德俐表示，花旗響應主管機關將台灣打造成亞洲理財中心的政策方向，參考花旗集團於亞洲地區提供相關服務的豐富經驗，以嚴謹的風險控管，開辦「投資組合貸款」服務。這項服務不僅增加客戶資產的流動性、提供高資產族群與國際同步的財富管理服務，更能吸引資金回流，帶動國內財富管理市場創新升級，創造客戶與經濟發展的雙贏局面。

花旗將依據共同基金或外國債券的波動度、流動性等條件評估是否可作為擔保品，以計算可設質金額，貸款金額最高為設質總額之五成。投資組合貸款利率則為市場指標利率加上利差加碼。

舉例來說，專業投資人客戶李先生目前在花旗透過特定金錢信託投資五檔基金市值共100萬美元，申辦投資組合貸款上限為等值50萬美元。李先生可於該額度內貸款運用，動用的部分才計息，且有八種貸款幣別 (美金、歐元、澳幣、紐幣、日圓、英鎊、港幣、新幣) 可供選擇。假設李先生選擇貸款歐元20萬元，貸款利率約為年率1％ (歐元市場指標利率0％加利差加碼1％)，且不收取開辦費、手續費及帳務管理費。客戶首次申辦後最快可於三天內撥款，且後續動用不需親臨分行，一通電話即可撥款。

(中時 )