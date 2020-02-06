新的新埔衛生所大樓6日動工，未來將結合醫療保健、長照等功能，服務在地鄉親。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣政府衛生局向中央爭取前瞻基礎建設計畫，在新埔新建具有醫療保健、長照服務特色的新形態衛生所，6日上午再新埔鎮福田段正式動工，在原有衛生所功能之外，未來還將成為長照據點，讓服務「找得到、看得到、用得到」。

此案獲得中央核定經費4472萬元，並補助3802萬、縣府配合款670萬，工程預計將於1年半後完工，新的衛生所大樓規畫地上4層樓，1樓為醫療保健服務區，將有掛號室、診療室、檢驗室、抹片室、預注室、哺集乳室、疫苗室等，2樓則有日間照顧中心可容納30名長者，3樓則為行政辦公室，4樓為多功能活動區。

新竹縣長楊文科、新埔鎮長林保祿等人6日出席動工典禮，楊文科表示，在議會支持下，縣府撥用新埔鎮都市計畫區域內機關用地，作為新大樓使用，期望能落實在地老化，服務鄉親。

衛生局長殷東成也表示，新衛生所大樓林近新埔消防分隊、新埔鎮公所，未來將連結社區照顧服務資源，成為當地照護關懷長者之長照服務平台。此外，由於「2020新埔花燈迎天穿」將於7、8日登場，楊文科也表示，主辦單位會做好防疫措施，包含戴口罩、勤洗手，全力防疫滴水不漏，也期望民眾配合，共同防疫。

(中時 )