生達化學製藥贈新營區公所防疫用酒精。（新營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

生達化學製藥贈新營分局防疫用酒精。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

6日下午生達化學製藥於新營地方藥局免費發送千瓶30cc的隨身瓶酒精。（新營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

武漢肺炎疫情升溫，台南市新營區生達化學製藥公司5日捐贈新營區公所5大桶酒精、贈新營分局濃度75％酒精隨身瓶250瓶、補充酒精液1瓶3000cc，6日下午2點更於新營佑全藥局免費發送千瓶30cc的75％酒精，有民眾12點就去排隊，台南市長夫人劉育菁也前去幫忙發送，千瓶酒精45分鐘發完。

生達化學製藥經理盧仲元表示，由於自家公司有存貨高濃度酒精，將其稀釋為75％濃度即可為消毒使用，5日分送給新營分局員警、新營區公所，希望員警、公所做好防疫工作，在第一線接觸民眾時，同時好好保護自己。

新營公所區長魏文貴、新營分局長李名昌表示，感謝生達化學製藥贈防疫物資，為防疫工作盡一份心力。

6日下午生達則於新營地方藥局發送千瓶30cc的隨身瓶酒精，許多民眾聞風前去排隊，至中午時人龍漸現，台南市長夫人劉育菁也前去幫忙發送，感謝生達及藥局的幫忙，民眾紛紛表示，感謝地方企業善舉。

(中時 )