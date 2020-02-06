因應武漢炎疫情持續擴大，陸委會副主委邱垂正今日表示，自109年2月7日零時起，將針對港澳居民實施入境管制措施。目前中央流行疫情指揮中心已將香港、澳門旅遊疫情建議至第二級「警示」，且鄰接港澳之大陸廣東省疫情轉趨嚴峻，為確保民眾公衛安全，政府將採取相關管制措施。

一、 自本（109）年2月7日零時起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留（落地簽及網簽）、「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）。

二、 遇有特殊事故有確實急須來臺者，應出具香港、澳門政府發出之入出境證明紀錄，證明14天內確無大陸旅遊史後，以臨櫃書面方式提出來臺申請（在香港或澳門者至本會香港辦事處或澳門辦事處；在海外地區者，至我駐外館處）。

三、 香港、澳門居民不論本年2月7日以前已取得或持有台灣有效入出境證件、已持有台灣效期內居留證或自香港、澳門以外國家（地區）來臺者，入境後均須依我疫情指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」，進行居家檢疫14日。

四、 上述措施將視未來疫情狀況調整更新。

(中時 )