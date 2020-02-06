據新華社報導，東京奧組委6日再次確認，儘管新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍在持續，但將於7月24日開幕的東京奧運會「絕對不會取消」。

日本共同社報導說，東京奧組委同時也明確表示，會採取「一切可能的措施」應對疫情帶來的威脅，這些措施主要集中在兩個方面，一是防止奧組委內部出現感染，以免奧運會籌備工作受到妨礙；二是防止奧運會期間運動員受到感染，並且為可能出現的感染提出應對預案。

組委會沒有透露具體的行動方案，但一位東京奧組委官員說，在觀眾集中的場館，可能會進行比較容易操作的健康檢查，譬如在體育場入口測量體溫等。

日本首相安倍晉三3日在眾院預算委員會上，針對新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情表示，將與世界衛生組織（WHO）等相關機構緊密合作，致力推動奧運的準備工作，讓夏季的東京奧運及帕奧會不受疫情影響。

截至2月6日，日本國內新型冠狀病毒感染者總數為45人。

東京奧組委上周發表一份聲明，表示「從來沒有考慮過取消奧運會的事情」。

日本奧運大臣橋本聖子早些時候也表達了東京成功舉辦奧運會的信心，她在上周內閣會議後的新聞發布會上說：「有人可能認為，我在獨自散步的時候會想『東京奧運會沒問題嗎

』。但事實上，我完全沒有這樣的疑問，準備工作正在一如既往地向前推進。」

國際奧委會早些時候也發表聲明說，國際奧委會已經與WHO和其他相關機構就新型冠狀病毒感染的肺炎疫情進行了交流，並表達了成功舉辦東京奧運會的信心。

「應對傳染疾病的措施是東京奧組委安全舉辦奧運會的重要組成部分，東京奧組委將繼續與監控疫情的相關機構密切合作，研究可能採取的應對措施。」國際奧委會在聲明中說。

不過，曾協助遏止SARS疫情的專家、東北大學教授押谷仁在接受《日本經濟新聞》的專訪時表示，新型冠狀病毒引起的武漢肺炎接下來也可能在日本擴大流行，且武漢肺炎目前疫情在今年夏天東京奧運開幕前結束的可能性很低。

(中時 )