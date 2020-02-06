警方破獲高鐵台南站1500萬元強盜案，陸續逮獲9嫌到案，圖中為制伏謝嫌。(翻攝照片／曹婷婷台南傳真)

台南高鐵站去年底發生一起男子約定面交泰達幣1500萬，卻上演假面交真強盜，慘遭劫走1500萬元搶案，經台南市歸仁分局、刑事局警方2個多月追查，今天宣告偵破，逮捕高姓嫌犯等9人，並追回贓款613萬餘元，全案依強盜罪嫌送辦。

葉姓男子去年11月27日20時起，透過LINE通訊軟體與賣家商議以30.05元兌換虛擬貨幣泰達幣1顆，雙方談妥價錢數量，葉男以1500餘萬元現金向對方購買虛擬貨幣泰達幣50萬顆，並約定隔天見面現金交易。葉男28日傍晚5時許與妻子將現金分裝行李箱及背包，依約在高鐵台南站前進行虛擬貨幣泰達幣交易。

過程中，車上副駕駛座歹徒下車與其面談交易，歹徒以清點現金為由，要求葉搭上歹徒所駕駛懸掛失竊車牌黑色賓士自小客車以方便清點現金，但葉男上車後，驚覺歹徒欲搶劫所攜帶之現金1500餘萬元，遂拉開車門欲逃離，犯嫌於是加速駛離，並把他推出車外後逃逸，導致葉身體多處擦挫傷。

這起案件曝光後，引發外界議論紛紛，警方追查2個月，今天宣布偵破。

辦案人員循線查知，在逃謝姓主嫌與親友團圓出遊，鎖定落腳據點，5日派員北上新北市三峽地區實施圍捕，謝嫌不甘就範企圖開車衝撞警方，辦案人員當機立斷依法勇敢還擊，擊破車輪，謝嫌見大勢已去，投降就範。全案經調查後，已先行移送台南地檢署偵辦，並經台南地方法院裁定羈押禁見。

警方呼籲，民眾投資虛擬貨幣除潛藏投資風險外，現金交易衍伸詐欺強盜案屢見不鮮，投資虛擬貨幣前應多方評估，避免觸法或被害。

(中時 )