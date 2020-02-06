台中市40歲王女士平日不愛運動，加上春節期間出遊碰上大塞車，每趟車程均2小時以上，下車後站立困難、腰痛得挺不直，亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師簡郁佩說，保守治療會讓患者服用非類固醇類消炎藥、止痛藥等方式減輕疼痛，復健治療方面，透過熱療和電療減緩疼痛及緊繃的肌肉。

亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師簡郁佩表示，春節過後因下背痛就診的患者增加1成，多數診斷為椎間盤突出所致，主要症狀以從椅子上站起來時，會感到異常困難居多，彎腰時疼痛的人也不少，若就醫經評估疼痛感尚未到無法忍受的程度，則建議先採保守性治療。

簡郁佩指出，椎間盤位於2節脊椎骨之間，連結每1節脊椎的軟骨，能減緩脊椎的受力與衝擊，椎間盤突出多見於30至50歲的人，分為退化與外力造成，前者因隨著年紀增長、姿勢不良，椎間盤的環狀韌帶漸漸老化、軟化，導致椎間盤向外膨出；後者通常是因跌倒或搬重物造成突發性疼痛，使椎間盤破裂掉出。

簡郁佩表示，保守治療會讓患者服用非類固醇類消炎藥、止痛藥等方式減輕疼痛，復健治療方面，會透過熱療和電療減緩疼痛及緊繃的肌肉，安排腰椎牽引治療，運動方面，初步以伸展運動，減緩肌肉的緊繃及壓迫，等症狀改善，接著做核心肌肉的強化運動，避免背痛復發，持續6個月未改善，可能需考慮手術治療。

簡郁佩提醒，避免久坐，若必須長時間坐在桌椅前辦公，則建議選擇符合人體工學的桌椅，注意不要彎腰駝背，搬運東西時避免急速前彎及扭轉，可先蹲下拿好物品，背部保持平直，用雙腿承力慢慢站起，若出現下背痛症狀時，可透過泡溫水減輕疼痛及舒緩壓力，並透過緩和的伸展運動，改善下背痛的症狀。

(中時 )