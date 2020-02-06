《Pokémon GO》App 線上線下活動多多。今(6)日就是今年首場線下活動「寶可夢點亮2020台灣燈會」的起跑日(活動期間為2020年2月6日（星期四）～2020年2月9日（星期天），地點為全台中)。不僅如此，在 2 月社群日(Community Day)之後，一年一度的 Pokémon Day 也將到來，豐富的活動內容已提前公開，訓練家們請立刻筆記！

為了紀念首款寶可夢系列遊戲『ポケットモンスター 赤・緑』（寶可夢 紅/綠）於 1996 年 2 月 27 日上市，每年的 2月 27 日被訂為「Pokémon Day」，為了歡慶這一天，官方已公布豐富的慶祝活動，詳情如下：

*Pokémon Day

活動時間：台灣時間 2 月 26 日 5:00 起至 3 月 3 日 5:00 止

活動內容：

(1)野外：派對帽皮卡丘、派對帽伊布(這些都有機會抓到色違)

(2)孵 7 公里蛋：派對帽妙蛙種子、派對帽小火龍、派對帽傑尼龜(這些都有機會抓到色違/異色)

(3)5 星團體戰：學會精神擊破的裝甲超夢

(4)4 星團體戰：複製版妙蛙花／噴火龍／水箭龜，活動期間對這些寶可夢使用「GO Snapshot」拍照，有機會遇到複製版皮卡丘亂入，即可捕捉。

(5)獎勵加碼：每日可使用 2 次特殊交換

*派對帽耿鬼／尼多力諾團戰日

活動時間：台灣時間 3 月 1 日 14:00 至 17:00

活動內容：

(1)4 星團體戰：學會舌舔和精神强念的派對帽耿鬼(有機會抓到色違)

(2)2 星團體戰：派對帽尼多力諾(有機會抓到色違)

(3)在活動期間內旋轉道館的轉盤，最多可獲得5張免費對戰入場券。包包裡一次只能放一張免費對戰入場券，請先用完一張再領取下一張。

在 Pokémon Day 活動之前，訓練家們還可參與「寶可夢點亮2020台灣燈會」活動以及 2 月份的社群日。其中 2 月社群日將在 2 月 22 日星期六 11:00~14:00 舉行，主角寶可夢經過訓練家票選後，選出的是「獨角犀牛」，社群日可學會的特殊招式為「岩石炮」(在活動結束後2小時的最終期限前讓獨角犀牛進化為超甲狂犀即可)。訓練家們你準備好了嗎？

(中時電子報)