◎撐不住！台灣虎航澳門線 全砍了

武漢肺炎疫情升溫，澳門地區現已升級為黃色旅遊警示，且分類為第二級以上流行地區，台灣虎航宣布2月7日至3月31日之台中-澳門及高雄-澳門航班全數取消，2月27日至3月31日之桃園-澳門航班全數取消。

◎確診病患會復發嗎？指揮中心回應

經過17天的住院治療，我國首例新型冠狀病毒確診個案已在今天上午康復出院，根據中央流行疫情指揮中心的描述，醫療單位在治療期間並未向該名患者投入抗病毒藥劑，採用支持性療法，經多日照料後目前3度檢驗為陰性，肺炎症狀也解除，即日起開始不用隔離可返家休息。

◎台商包機回台走樣 蘇提四要求

首批武漢台商包機回台，但傳出名單與原先不同，且機上有一名武漢肺炎確診病例。行政院長蘇貞昌今天表示，武漢台商包機回台整件事「完全走樣，下不為例」，這次竟然有確診病例「矇混上機」，接下來的包機務必要政府對政府磋商，不容許任何中間人招搖邀功。

◎歡樂預告曝光 小小兵2超萌登場

《小小兵》睽違5年推出續集《小小兵2：格魯的崛起》，由《神偷奶爸3》導演凱爾巴爾達（Kyle Balda）回歸執導，全新預告6日凌晨釋出，12歲的少年格魯和小小兵一起登場「幹大事」，模樣超級萌！

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(中時電子報)