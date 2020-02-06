聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，亞股6日全面走揚，台股終場大漲176點，但以價量結構觀察，從3日低點至今仍屬反彈格局，短線成功築底的關鍵在7日能否站穩11,600點，若7日守穩11,600點，投資人則可開始慢慢擴大股票的多方部位。

個股方面，本周納入投資組合的華擎，新型冠狀肺炎尚未有效緩解，宅經濟持續發酵，法人力挺下股價連5日大漲，短線乖離偏大，建議投資人應待乖離稍作修正後，於100元附近再行布局。

此外，冠狀肺炎已逐漸出現利空鈍化，個股股價慢慢回歸基本面，瑞昱5日公布2019年營收達607.44億元，年增32.6％，稅後淨利67.9億元，年增56.1％，雙創歷史新高，股價6日大漲逾5％，反觀多檔防疫概念股出現重挫，包括康那香及毛寶等個股紛紛打入跌停板。

操作方面，近日個股法說會接連召開，投資人可多加留意2019年第四季營收創高個股，惟疫情雖逐步舒緩，但市場上不確定因素仍未完全排除，建議短線選股先以技術面為主，基本面為輔。

(工商 )