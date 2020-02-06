倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開高震盪走高，終場上漲176.06點，漲幅1.52％，收在11,749.68點，櫃買指數同步收紅，終場上揚1.92點，漲幅1.35％，以144.31點作收。

三大法人方面，外資轉買52.09億元，投信轉賣7.55億元，自營商轉買0.09億元，外資於台指期貨市場上更加碼買進2,033口多單，累計淨多單部位為37,012口，心態呈現謹慎保守中性偏多。

華爾街百年名言：「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在樂觀的氣氛下毀滅」雖武漢肺炎疫情來勢洶洶，台股短短3個交易日大跌近千點，隨確診病例不斷地攀升，市場許多投資人信心開始潰堤，然大盤3日再探11,138點低點後，迅速反彈逾600點，美股道瓊指數5日也完全回補武漢疫情形成的空方缺口，那斯達克指數及標普500指數同樣雙雙續創歷史新高。

個股方面，本周納入投資組合的群創，受惠折疊機熱潮與國際大廠紛紛停產液晶（LCD）面板，加上武漢疫情可望帶來轉單利益，本季報價可望止跌回穩，後續只要量價不失控，續漲再創新高的機會可期。

此外，無論是被動元件、矽晶圓、記憶體、工具機及面板等受惠族群，或是IC載板、玻纖布、散熱模組、印刷電路板（PCB）、網通、覆晶薄膜IC基板（COF）、封測等跌深股，6日皆展開強力反彈，祥碩、緯穎、原相、華擎及瑞祺電更強勢大漲再創新高。

具成長性的績優股及弱勢跌深股都能夠止穩強彈，除代表多頭走勢更為紮實外，整體盤勢也將逐步回歸基本面，因此現階段操作，可趁盤勢震盪，對低基期業績成長股或遭錯殺的績優股擇優布局。

(工商 )