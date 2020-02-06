華冠投顧分析師吳官隆指出，台股上市上櫃及陸股都有轉強跡象，年後被破壞的行情暫時恢復五成，市場對武漢肺炎疫情恐懼降溫，短多暫時獲得勝利，7日可考慮找尋利多用盡的標的進行反向操作。個股方面，本周納入投資組合的景碩，6日大漲4.65元、收51.3元，60日線支撐位於50.6元，KD指標在51開始轉強。本周四挾大量收長紅，周五似乎還有機會維持強勢格局。

他分析，美股5日大漲反應川普確定不被彈劾起訴，道瓊指數大幅上漲483點、收在29,290點，費半指數亦大漲2.19％，往上續創高點。

亞洲股市當中，陸股出現連續性反彈，下午盤後上證指數上漲將近1.4％。陸方採取寬鬆貨幣政策，以及限空令禁止融券，市場認為有可能會降準，加上最新消息指出，陸方要對美國部分產品實施關稅減半，帶動陸股延續反彈局面。 台股方面，防疫概念股多半呈現回檔，疫情短線未再惡化，導致防疫股大跌。台股上半場由跌深的印刷電路板（PCB）領軍，中場後則由散熱模組攻高，帶動指數終場大漲176點、收在11,749點，成交量1,436億元，收量縮長紅棒，上櫃則收量縮中長紅棒，7日都將面臨壓力測試。

(工商 )