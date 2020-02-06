運達投顧分析師洪任浚認為，所謂利多測頭、利空測底，股市歷經中美貿易戰與武漢肺炎的打擊後，已經越來越健康，而疫情僅是台股創歷史新高的小插曲，最終仍將回歸基本面表現。個股方面，本周納入投資組合的環球晶，本益比（PE）低，股價仍相對便宜。

他指出，台股出現島狀反轉型態後，連續三天反彈，重返11,700點之上，許多被低估的族群也陸續恢復漲勢，後續需有量能的助攻，一次突破月線與缺口反壓，並在月線附近盤整，等待扣抵值扣抵低值，均線一旦轉為上揚，大盤即恢復原有的多頭趨勢。

從籌碼面來看，融資餘額已降至1,316億元，考量市場恐慌氣氛仍存，伴隨著指數反彈，預判融資還會持續減少。若融資餘額降到1,200億元附近，台股的籌碼面將相當穩定，配合融券持續增加至65萬張，指數軋空氣勢也會再起。

5G的建置並未停滯，今年下半年5G開台後，將帶動車用電子和物聯網快速起飛，高科技的硬需求只會升溫，資金也會回流至具備成長力道的電子股。

(工商 )