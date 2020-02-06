全台最具代表性的ETF「元大台灣50 ETF」（0050），今（6）日以91.65元開出後，便一路向上，午後順利突破92.15元填息達陣，終場收92.3元，等於送給近10萬名投資人開春賀禮。

0050於1月31日除息，每股配發2.9元，配息金額為成立以來的第二高，其2019年兩次評價配息各為0.7與2.9元，累計配發3.6元，年化配息率達3.99%，也因此吸引投資人注意，除息日與除息前夕交易量大增，且兩日單位數皆增加，顯示投資人看好0050長線走勢，逢低搶進。

武漢肺炎重挫全球股市，台股也不例外，鼠年首日（30日）開盤大跌，法人表示，非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，尤其0050成分股為台灣前50大標竿企業，擁有抗跌領漲特性，只要疫情不影響其公司營利，待疫情影響結束後，便回歸原本走勢，建議投資人可分批進場、逢低布局。

台灣首檔ETF「元大台灣50 ETF」（0050）成立於2003年6月25日，不僅是現今規模最大、最具代表性的ETF，也因受到廣大投資人青睞，為全台第一檔受益人數突破10萬人的ETF，不僅與元大高股息ETF（0056）、元大臺灣ESG永續ETF（00850）同被稱為國民ETF，更是投資人定期定額首選標的之一。

(時報資訊)