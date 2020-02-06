美國藥廠「吉利德科學公司」（Gilead Science）的實驗藥品「瑞德西韋」（Remdesivir），因成功治癒美國首名確診罹患武漢肺炎的患者，被各界視為對抗武漢肺炎的一道曙光，我國政府已與吉利德接洽，將有機會取得該藥物，供國內需要的患者使用。。

「瑞德西韋」（Remdesivir），本來是用來投入西非伊波拉病毒的新藥，卻因臨床實驗效果不甚理想，才未被任何藥物監管機關批准，此次應用在武漢肺炎患者身上看見成效，且沒有明顯副作用，美方才免費提供給大陸，卻被眼尖的網友發現，此款藥物竟被武漢病毒研究所搶先註冊專利，武漢研究所更對外宣稱是為了「保護國家利益」才這麼做。

儘管連大陸專家也打臉，認為病毒所成功申請的可能性不大，但「瑞德西韋」也有望來台測試，陳時中6日在行政院會後的記者會上受訪表示，「新藥的效果還需要經過驗證，不過在防疫期間，已經向吉利德商請，希望保留一部分藥物給台灣。」

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(中時電子報)