非洲豬瘟疫情未止，在蘇門答臘爆發豬瘟，約3萬頭豬撲殺。 觀光勝地峇厘島也出現疫期，數百頭豬必須撲殺，可能導致當地豬肉節變得冷清。

物理學網(phys.org)報導，峇厘島農糧食安全局局長維斯努阿德納（Ida Bagus Wisnuardhana）說，自12月中旬以來，將近900 頭豬死於豬瘟，稍好的消息是，過去一周似乎情勢有所緩解，並補充說峇厘島將在周五舉行豬肉節，稍為減輕人們對疫情的擔憂。

在宣布此一消息之前，印尼本週表示，由於擔心新冠狀病毒，將暫時停止從中國大陸進口牲畜產品。

印尼官員去年12月表示，北蘇門答臘省有數萬頭豬死於非洲豬瘟。

豬瘟無法傳播給人類，但它對豬是相當致命的，致死率幾乎100％，已經對歐洲、俄國及亞洲其他地區毀壞了豬肉產量。

也許有些人感到奇怪，印尼不是世界上人口最多的穆斯林國家嗎？古蘭經禁止吃豬肉才是啊?其實印尼信仰複雜，北蘇門答臘有不少基督徒，至於峇厘島的居民，則以信仰印度教為多，他們喜歡吃豬肉，其招牌菜是烤豬。

與中國，養豬業大概是大型規模，只要管理得當，比較容易控制疫情。然而在印尼，大多數的豬是家戶養的，養在後院或小型農場，比較不易管理，也較容易傳播病毒。

在緬甸、寮國、菲律賓、越南、柬埔寨和東帝汶也有非洲豬瘟暴發的記錄。

(中時電子報)