今(6)日環保署召開「林口電廠更新擴建計畫環境影響說明書第5次變更（增設161kV室內開關場）」專案小組初審會議，開發單位台電承諾提出具體空污減量措施及土石方回填規劃，經決議本案初審通過。

開發單位台灣電力公司表示，本更新擴建計畫為配合接引來自桃園大潭電廠之輸電線路，經檢視既設開關場後，評估原有場內空間不足，因此於新北林口電廠內增設一處新的161kV開關場。

台電指出，既設開關場旁原有2座1500噸除礦水槽，此2座水槽為備轉除礦水廠之附屬設施，因老舊現未使用，故將拆除以作為本次變更開關場之用地，同時於增設的161kV室內開關場旁將再增設一座最大容量2000噸之水槽供備轉除礦水廠使用。

台電進一步表示，由於在既設開關廠需連接大潭電廠161kV輸電線路，開關廠和老舊儲水槽位置有競合關係，經成本與合理性評估後拆除老舊儲水槽，才在開關廠旁另建新的儲水槽。

環評委員表示，開發單位宣稱工程開挖土方於廠內景觀工程使用值得讚許，不過剩餘土方在廠址內能100％完全運用在造景嗎？若有土方無法完全使用也請於變更內容中回覆。

本更新擴建計畫經環評委員決議後通過，於4月30日前修正變更內容後以辦理後續事宜。

(中時 )