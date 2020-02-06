國民黨昨、今兩天受理中常委改選領表及登記，至今天下午截止，共計49人完成登記，其中包括17位現任中常委，超過32位票選中常委半數。現任中常委「唯二」兩位縣市議長當中，擔任全國縣市正副議長聯誼會長的新北市議長蔣根煌完成登記，擔任副會長的彰化縣議長謝典林未再參選，不過其胞姐、新科立委謝衣鳳則出面登記。

國民黨中常委每兩年改選一次，這次49人登記，與2018年登記人數相同。黨中央說，登記者仍須經過明天下午中央資格審查委員會審核，且應於下週一下午五點前，完成去年度黨公職募款責任額的證明，其中中常委每年50萬元、中央委員每年10萬元，若未能提出證明文件，將取消參選中常委資格。

登記參選的17位現任中常委，包括江碩平、李傅中武、呂學樟、沈慶光、謝坤宗、曾文培、陳雙全、林文瑞、蔣根煌、陳宗興、侯彩鳳、沈智慧、徐榛蔚、范成連、楊博仁、李德維、劉大貝。

32位登記的「新人」，不乏立委、縣市議員，包括曹嘉豪、賴調燦、游顥、陳維德、孫健萍、陳儀君、陳汪全、許長輝、鄧治平、邱素蘭、鄭正鈐、魏嘉賢、謝坤宏、張智倫、李玉文、黃嘉俞、黃紹庭、林金結、曾東陽、周孟蓉、陳天成、黃敬平、高思博、鄭任宗、陳炳甫、謝瀛華、連元章、應曉薇、王欣儀、童惠珍、謝衣鳳、史碩仁。

另一引起外界關注的是，因中國武漢包機事宜引發爭議的湖北台灣同胞返台救援會長、國民黨中央委員徐正文，今天中午現身中央黨部登記參選中常委。因徐擔任北京市特邀政協委員、蘇州市特邀政協委員、北京市政協港澳台僑工作顧問等身分，恐違反今年新增的參選條款，且徐因資料不全，未完成登記，領表後拒絕受訪即離去。

因徐稍後在媒體群組否認要參選中常委，文傳會代理主委王育敏下午表示，徐中午的確一度到中央黨部，但未完成登記，過程也被媒體拍到。

國民黨現有210位中央委員，明天完成49人審格審查後，3月7日投票，1900多位黨代表每人可圈選16位參選人，再統計票數後選出32位中常委，其中保障身分者13人，包括婦女8人、青年（40歲以下）2人，以及勞工、農漁民、原住民及身心障礙者各1人。不過本屆中常委，婦女有14人，青年也有5人，都超出保障名額。

＃國民黨＃中常委＃蔣根煌＃徐正文＃王育敏

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(中時 )