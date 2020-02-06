屏東45歲單身林姓婦人掉進詐騙集團網路交友陷阱，一名在FB上自稱是美國華裔支援聯合國派駐中東的維和部隊將軍，不斷以甜言蜜語取得婦人信任後，佯稱正在戰地打仗，沒有辦法幫女兒繳交學費，差點騙走婦人6萬餘元。

保七員警指出，林姓婦人日前來到台銀屏東分行匯款，因不斷在櫃檯前滑手機，引起行員注意，並通報派駐員警林文柱、鍾啟夫、王致浚前來關心瞭解。

婦人十分擔心將軍女兒學費來不及繳交，手裡拿著6萬多元現金，要求銀行人員趕快把錢匯至詐騙集團指定的香港帳戶，保七員警與台銀行員不斷勸說，將軍女兒在美國念書，卻要把錢匯到香港的帳戶，這根本就不合理，而且一個堂堂將軍怎麼可能繳不起女兒的學費，這些都是詐騙的技倆，千萬別上當。

保七員警與台銀行員不斷說明解釋，並通報轄區屏東分局民族派出所員警，不斷拿出詐騙案例共同勸說下，婦人才恍然大悟這是一場網路交友詐騙，十分感謝員警與台銀行員的協助幫忙。

保七總隊也呼籲，千萬別相信從未見過面的網路愛情。詐騙集團利用戰爭來博取民眾的愛心與同情心來騙取匯款，這是典型的「假將軍詐騙手法」，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

(中時 )