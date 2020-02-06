針對近期口罩不足問題，經濟部長沈榮津今日表示，目前正在興建口罩產線，原本要跟日本廠商進口口罩設備關鍵零件，但該日商在中國大陸設廠，所以設備無法出口，台灣趕快跟德國朋友調貨，彌補缺口。

沈榮津指出，3月有60台口罩機，每日生產400萬片變成1,000萬片口罩，讓大家安心，看到台德合作的機會。

在德國經濟辦事處2020台灣經濟展望會中，沈榮津也表示，中美貿易摩擦後，台商就在重新檢討，海外生產基地的布局，台商加速回台灣投資。這次武漢肺炎疫情更有助於歐美廠商，要求台商更加速檢討在大陸的生產基地，這樣的情況下，台灣重新被定位為高階製造中心，有助於未來台德的經貿投資布局。

另外，沈榮津認為，未來半導體產業，台灣已經在先進製程技術，良率上，領先競爭對手，相對台灣為了確保領先優勢，台灣未來在半導體的投資，會導入新台幣2兆7,200億，帶動一波半導體設備和材料到台灣投資，就像默克公司，就是看到商機，把半導體材料來這邊投資。

(工商 )