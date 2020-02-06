周華健、周厚安父子檔一同上《TVBS看板人物》接受方念華訪問，是少見的同台專訪。一開場周華健獻唱經典名曲<花心>，熟悉的旋律也牽引方念華一同揮手伴舞。製作單位本貼心準備大字報，為了怕他忘詞，沒想到曾被虧為「忘詞大王」的周華健霸氣回：「不用！」還把眼睛遮起來，逗趣動作讓現場人員笑翻。

節目開場，周華健帶來經典名曲。(TVBS提供)

周厚安身為周華健的兒子，成長過程免不了吸引許多目光，讓他感受到不小的壓力，周華健就說：「我兒子曾經有很長一段時間躲著我。」周厚安提及長大後反而看開，還能跟同學幽默回說：「你知道周華健住我家嗎？」周華健回憶，一直到周厚安21歲時，他才抱著父親說：「爸爸，謝謝你！」而現在父子兩人感情已經好到，在紐約逛街還被路人以為是情侶！周華健說：「那個老先生的眼神就是：『你們兩個怪怪的喔！』」讓周華健嚇得馬上說周厚安是兒子，但老先生的眼神依舊傳達著：「喔！兒子啊！是甜心兒子嗎？」讓父子倆百口莫辯！

周華健與兒子周厚安感情相當好。(TVBS提供）

身為周華健的「少年」分身，周厚安被問到身上有哪一部分承襲自周華健，讓周華健緊張地頻頻在一旁提醒兒子：「講好話！」瞬間逗笑方念華！周厚安回說：「幽默吧！我們的幽默是一致的。」這回答也引起周華健的共鳴，補充說：「因為很難懂的笑話我們自己都懂！」對周厚安而言，周華健是非常好玩的人，跟他在一起絕對不無聊。兩人平常相處也會互相吐槽，像周華健看到兒子一直開冰箱，也會故意說：「你已經是第三次拿吃的了，你是焚化爐嗎？」

(中時 )