鄭人碩與小薰（黃瀞怡）因拍攝電影《寒單》結緣，期間多次傳出曖昧情，鄭人碩前妻更氣得在IG怒譙「最毒婦人心」，疑似暗指小薰介入2人婚姻。儘管鄭人碩與小薰已公開認愛，但這1年來，女方背負著小三的罪名，時常遭受惡意攻擊，近日小薰也罕見回應網友的批評。

小薰最近在Instagram分享一部改編自真實事件的電影《教宗的承繼》，她有感而發地貼文寫下，「彼此不對盤卻互相尊重。即便是領導，是人，不是神，會犯錯、有過去，懂得懺悔、放下，神也會如同這樣對待。尤其是信仰這條路不斷糾正著我們，但並不代表可以持續犯錯」。

小薰發文遭酸民嗆聲。（圖／翻攝自小薰IG）

這篇貼文一出，立刻引來網友回應，有人就不客氣地留言嗆聲，「不代表可以持續犯錯…意思是可以當一次小三，不當第二次嗎？」對於網友的抨擊，小薰看到後，先是冷笑了一聲，接著留言回應，「我是小薰喔，不叫小三，Amen（阿門）」。

小薰罕見回覆網友抨擊。（圖／翻攝自小薰IG）

其實，小薰早在2019年4月出席活動時，就大方承認自己正跟鄭人碩交往，「生日之後就公開了」。至於陷入小三的質疑聲浪，她則表示，不信的人還是不信，「如果2個人共識一樣，開心最重要…過去的事情就是過了，我們心知肚明，沒有做出這樣的事就好了」。

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(中時電子報)