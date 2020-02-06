澳洲森林大火至今持續延燒，更逐漸逼近首都坎培拉，隨即坎培拉宣布進入緊急狀態，而澳洲數十萬蝙蝠也因大火被迫離開棲息地，甚至進入城市居住，讓不少人心生畏懼。

綜合外媒報導，澳洲大火讓蝙蝠失去棲息地，導致有25萬到30萬隻的黑狐蝠湧入城市，這種黑狐蝠長著「狗頭」，張開雙翼竟可達1.5米寬，它們領地意識非常強，有異常可怕的攻擊性，若不小心咬傷或抓傷可能導致疾病傳播。

這次澳洲昆士蘭州上空就有高達30萬隻的蝙蝠飛過，正在逃往它們適合生存的地方，由於數量實在太多，還導致一架醫療直升機遲遲不敢降落。

大量的蝙蝠湧入城鎮，也讓許多居民心生不安，一方面擔心蝙蝠會攻擊人類，另一方面蝙蝠也是許多病毒的天然宿主，身上可能帶著腦炎病毒、SARS、亨德拉病毒、伊波拉病毒、新型冠狀病毒等數十種致命病毒，這也使得蝙蝠有「毒王」之稱。

蝙蝠是許多病毒的天然宿主，使得蝙蝠有「毒王」之稱。（圖／翻攝自微博）

由於蝙蝠具有強大的免疫能力，免疫系統一直是處於一種常開的狀態，所以蝙蝠才能攜帶數十種病毒，卻從來不發病，但免疫系統並沒有殺死那些病毒，但病毒卻無時無刻正在變異，若人類遭受攻擊或食用蝙蝠，後果將不堪設想。

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(中時電子報)