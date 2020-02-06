北京當局周四(6日)突然宣布，對總價值750億美元(約2.25兆元新台幣)的美國幾百項口商品加徵關稅全面砍半，自2月14日生效。對此，有分析師指出，北京當局藉此舉遞出橄欖枝，向美方透露願意就第二階段貿易談判盡速展開對話。

據大陸國務院關稅稅則委員會辦公室6日發布聲明稿指出，2019年8月23日大陸曾對美國750億美元商品分別加徵10%、5%關稅，其中加徵10%關稅的美國進口商品，從2月14日13時01分起調整至5%，原先加徵5%關稅的美國進口商品，也從當日調整關稅稅率至2.5%，除此之外的美國進口商品關稅稅率維持不變。

2020年1月16日，美方發布公告，自2020年2月14日起，於2019年9月1日起加徵15%關稅的大陸1200億美元進口商品，關稅稅率從15%調整為7.5%，為解緩雙方經貿摩擦，並擴大陸美經貿合作，陸方也同步調整有關措施。

但為何會選擇這個時機，外界推論與武漢疫情爆發，北京當局為了穩定疫情所造成的市場價格波動，進口能對抗武漢肺炎疫情的美國商品，才會選擇暫時砍半關稅稅率，這份清單上，包括汽車、農產品(豬肉；牛肉、雞肉以及大豆)、化學品、原油商品、威士忌以及海鮮等美國商品。

據CNBC報導，Jevons Global投資長Kingsley Jones指出，大陸面臨經濟下行壓力，北京當局可能決定放下陸美第一階段協議，直接進入第二階段貿易談判，倘若關稅能降低，陸美關係正常化，針對智慧財產權等關鍵問題進行談判，整市場態勢將會變得更積極。

美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)也曾提到，若陸美能盡快簽署第二階段貿易協議，美國總統川普將會考慮降低對陸進口商品加徵的關稅稅率。

(中時電子報)