武漢肺炎疫情持續升溫，佛光山發起破千萬部心經，為疫情祈願。（佛光山提供／林雅惠高雄傳真）

武漢肺炎疫情持續升溫，導致人心恐慌，為此，佛光山開山星雲大師第一時間慈悲寫下「為新型肺炎疫情向觀世音菩薩祈願文」，佛光山與佛光會也發起誦持《般若心經》與祈願文回向活動，祈願世界即早遠離疫情，平安吉祥，短短幾天有逾千萬部《心經》響應，展現出無緣大慈、同體大悲的精神與力量！

「合掌—戒殺茹素，止息疫情；三好—誦經回向，珍愛生命」為這次修持活動的實踐作法。佛光山寺常務副住持慧傳法師分享，這次新型冠狀病毒的傳染途徑以飛沫為主，以合掌代替握手，可避免人我接觸，卻可體現無限敬意。

由於疫情源頭可能與野生動物消費有關，國際佛光會中華總會秘書長覺培法師也強調減少人類殺業的重要性，「吃素不僅有益健康，也是愛護地球的積極行動」，「希望更多人響應戒殺茹素，止息疫情；同時身口意力行三好，一起誦經回向度過難關，來翻轉人類災難，扭轉世界恐慌。」

慧傳法師表示，「為新型肺炎疫情向觀世音菩薩祈願」修持活動，即日展開至十六日止，佛光山各道場都已發布修持單，歡迎民眾前往領取，之後便可在日常生活中誦持《心經》，他說：「無論誦讀幾部都可以，大家發心共同集氣，最後再恭讀星雲大師祈願文回向，祈願佛力加持，疫情早日消除。」

慧傳法師指出，這次疫情擴散，造成民眾恐慌，除了政府單位積極衛教宣導外，宗教界更需發揮安定人心的力量，其中大師的〈祈願文〉內容動容，字字句句切合當下人們需求，包括面對疫情要有「處變不驚」、「冷靜寬心」的態度，到大家應發揮觀音菩薩救苦救難精神，互相關懷；若遇暫時隔離，可「當作閉關，自我反省」，並「靜心正念，自我潛修」。

尤其大師鼓勵大家「此時此刻，要團結一心」，「世界上無論再怎麼困難，只要以慈悲智慧面對，人人行三好：做好事，說好話，存好心，大家重視環保護生，必能轉危為安。」慧傳法師說，〈祈願文〉從心態到作法都面面俱到涵蓋，充分展現宗教信仰在疫情衝擊下，如何發揮撫慰人心的重要力量。

他邀請各界人士可向佛光山各分別院索求修持單，20日前統一寄送至佛光山各道場，佛光山總本山將於23日舉辦總回向法會，為新型冠狀病毒疫情影響的生者祝禱、往生者祈願。

(中時 )