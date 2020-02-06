健保卡實名制買口罩今（6）日上路，但高雄市長韓國瑜開完防疫會議後指出，市府顧問林麗蟬發現，很多新住民朋友嫁或娶，還未取得健保卡無法買口罩，市府將特別加強來照顧。另外，針對假日健保藥局較少營業，衛生局也協調周六逾8成、周日4成的藥局營業，偏鄉衛生所則不打烊。

韓國瑜表示，新住民朋友嫁或者娶若還沒有健保卡，沒法買口罩，這部分會變得很嚴重，如果情況確切，市政府一定會加強來特別照顧，免得有需要或是懷孕的婦女沒法買口罩，「我們責無旁貸，確切如此一定會特別來照顧」。

林麗蟬指出，高市有5萬多位婚姻移民朋友，其中一半新移民來自東南亞，就算有健保卡也不知去哪裡買口罩，因為相關資訊目前顯示的語言都為中文版本，無法第一時間了解，後續民政局將著手調查有口罩需求的新住民。

民政局長曹桓榮表示，居留證滿6個月可以申請健保卡，但移民署無法掌握確切名單，因此高市府將針對新婚或居留證未滿6個月的新住民朋友調查，若因家境或急迫需求，比照現行市府關懷低收入發放口罩方式，委請各區公所、里鄰長提供口罩應急。

衛生局長林立人提到，高市境內有661家健保特約藥局，但假日有部分沒營業，已協調藥師公會等，請業者多多配合營業，周六有520家，周日也有282家。至於沒有健保藥局的地區，包括那瑪夏、桃源、茂林、田寮、永安的衛生所，假日也不打烊提供販售口罩。

(中時 )