針對接回台灣民眾從武漢返台生變、執行名單出現落差，國民黨主席參選人郝龍斌下午表示國民黨是在野黨，在兩岸和防疫事務上，必須配合政府，站在從旁協助的角色，他支持陸委會有優先名單的設定，並希望北京也要尊重我方所擬名單與優先順序。

郝龍斌發表三點意見：

1、國民黨是在野黨，在兩岸和防疫事務上，必須配合政府，站在從旁協助的角色，同心協力做好防疫工作。國民黨過去建立的兩岸交流能量，若政府有需要，應盡力協助幫忙。

2、台灣醫療量能有限，台商返台後也要有足夠的隔離處所和醫療資源支援，進行14天隔離，因此我支持陸委會有優先名單的設定，並希望北京也要尊重我方所擬名單與優先順序。

3、呼籲政府應尋找海基會與海協會共同信任的人士擔任聯繫窗口，通順兩岸溝通管道；例如海基會中多位具台商背景的顧問。在當前的狀況下，確保台灣同胞的健康，雙方更應該拿出善意，以民為念，放下政治，一切以防疫為優先。

(中時 )